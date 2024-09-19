В сентябре зарегистрировано более 750 возгораний в природных экосистемах

Количество пожаров в сентябре 2024 года в пять раз превышает показатели аналогичного периода 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрировано более 750 возгораний в природных экосистемах. Работа по ликвидации продолжается, МЧС в постоянной готовности. На очаги возгораний уже сброшено более 600 тонн воды.

Однако ситуация продолжает оставаться напряженной. Потушить некоторые пожары без привлечения специальной техники невозможно. В их числе, например, Ольманские болота и Полесский заповедник. Основная причина появления огня – человек: хотя запреты и ограничения на посещение лесов действуют в более чем 110 районах республики, жители продолжают игнорировать предупреждения.