Сильные пожары на Балканах мешают фермерам убирать зерно с полей
Хотя недавняя непогода внесла коррективы в ход уборочной, можно не сомневаться: продовольственной безопасности нашей страны ничего не угрожает. А в некоторых балканских странах прогнозы куда менее оптимистичные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные пожары уничтожают урожай. В Северной Македонии пламя лишило большинство фермеров зерновых. В отчаянии они стараются успеть убрать с полей хоть что-то. При этом зачастую сельхозтехника работает параллельно с пожарными машинами и спасателями, которые пытаются остановить стихию.
Пламя уже выжгло несколько тысяч гектаров полей и угрожает как минимум 20 селам. Одно уже сгорело дотла, при этом погиб мужчина, который пытался спасти свое имущество. Жителям еще двух деревень приказано эвакуироваться. На борьбу со стихией брошены вертолеты и самолеты. Похожая картина сейчас и в соседних Греции, Хорватии и Албании. Там также огонь уничтожил десятки тысяч гектаров земли.