Сильные пожары на Балканах мешают фермерам убирать зерно с полей

Хотя недавняя непогода внесла коррективы в ход уборочной, можно не сомневаться: продовольственной безопасности нашей страны ничего не угрожает. А в некоторых балканских странах прогнозы куда менее оптимистичные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные пожары уничтожают урожай. В Северной Македонии пламя лишило большинство фермеров зерновых. В отчаянии они стараются успеть убрать с полей хоть что-то. При этом зачастую сельхозтехника работает параллельно с пожарными машинами и спасателями, которые пытаются остановить стихию.