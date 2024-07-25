Сильные ливни на Филиппинах стали причиной паводков

Тайфун, который обрушился на Филиппины, стал причиной серьезных наводнений в Маниле и пригородах столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах затруднено движение, жители некоторых районов не могут выйти из домов, отменены занятия в школах. Местные власти сообщили, что из-за подъема воды пришлось остановить транспортное сообщение с отдельными населенными пунктами. Также на окраине города одна из рек вышла из берегов.