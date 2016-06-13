Сильнейшие за последние 200 лет ливни обрушились на Китай: пострадали около 30 тысяч человек

Новости Китая. Сильнейшие за последние 200 лет ливни обрушились на Китай. Только на юго-западе страны от непогоды пострадали около 30 тысяч человек. В зоне бедствия развернуты масштабные поисково-спасательные операции. В списках пропавших без вести несколько десятков человек. В ряде городов под воду ушли жилые кварталы. Около четырех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Их разместили во временных центрах.

Серьёзный ущерб нанесен и сельскому хозяйству. Ненастье повредило более 500 гектаров посевов. Окончательный ущерб еще предстоит подсчитать. Но только по предварительным данным он превысит 5 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.