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Сильнейшие за последние 200 лет ливни обрушились на Китай: пострадали около 30 тысяч человек

13 июня 2016 06:16
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Новости Китая. Сильнейшие за последние 200 лет ливни обрушились на Китай. Только на юго-западе страны от непогоды пострадали около 30 тысяч человек. В зоне бедствия развернуты масштабные поисково-спасательные операции. В списках пропавших без вести несколько десятков человек. В ряде городов под воду ушли жилые кварталы. Около четырех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Их разместили во временных центрах.

Серьёзный ущерб нанесен и сельскому хозяйству. Ненастье повредило более 500 гектаров посевов. Окончательный ущерб еще предстоит подсчитать. Но только по предварительным данным он превысит 5 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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