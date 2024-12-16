Сийярто: в ЕС никто не поддержал рождественского перемирия в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в совете МИД стран ЕС не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Только его словацкий коллега выступил за дипломатическое решение, в то же время многие были против. Премьер-министр Венгрии Орбан предложил президентам России и Украины провести обмен пленными и установить рождественское перемирие, но второй отверг это предложение.