Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас

Си Цзиньпин, председатель КНР:

Китайский народ – это люди, которые отстаивают справедливость и не боятся насилия. Китайская нация – это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе. Китайский народ никогда не запугивал, не угнетал и не порабощал народы других стран. Мы не делали этого в прошлом, не делаем этого сейчас и не будем делать в будущем. В то же время китайский народ никогда не позволит каким-либо иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную Великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев.