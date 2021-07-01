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Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас

01 июля 2021 11:37
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Новости Беларуси. Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии. По случаю знаменательной даты в Пекине состоялись масштабные торжественные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас-1

На центральной площади Тяньаньмэнь собрались около 70 тысяч человек. Присутствовали на праздновании и ключевые фигуры высшего руководства страны. Под звуки ста пушечных залпов состоялась церемония поднятия флага. Над площадью пролетели истребители и вертолеты. Перед собравшимися выступил китайский лидер Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас-4

Си Цзиньпин, председатель КНР:
Китайский народ это люди, которые отстаивают справедливость и не боятся насилия. Китайская нация это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе. Китайский народ никогда не запугивал, не угнетал и не порабощал народы других стран. Мы не делали этого в прошлом, не делаем этого сейчас и не будем делать в будущем. В то же время китайский народ никогда не позволит каким-либо иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную Великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев.

Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас-7

Коммунистическая партия Китая – крупнейшая политическая партия в мире. В ее рядах 95 миллионов человек. Поздравление по случаю 100-летия со дня образования партии председателю КНР Си Цзиньпину направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Беларусь-Китай # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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