Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас

Новости Беларуси. Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии. По случаю знаменательной даты в Пекине состоялись масштабные торжественные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии. По случаю знаменательной даты в Пекине состоялись масштабные торжественные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На центральной площади Тяньаньмэнь собрались около 70 тысяч человек. Присутствовали на праздновании и ключевые фигуры высшего руководства страны. Под звуки ста пушечных залпов состоялась церемония поднятия флага. Над площадью пролетели истребители и вертолеты. Перед собравшимися выступил китайский лидер Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
Китайский народ – это люди, которые отстаивают справедливость и не боятся насилия. Китайская нация – это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе. Китайский народ никогда не запугивал, не угнетал и не порабощал народы других стран. Мы не делали этого в прошлом, не делаем этого сейчас и не будем делать в будущем. В то же время китайский народ никогда не позволит каким-либо иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную Великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев.
Коммунистическая партия Китая – крупнейшая политическая партия в мире. В ее рядах 95 миллионов человек. Поздравление по случаю 100-летия со дня образования партии председателю КНР Си Цзиньпину направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.