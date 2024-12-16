Шольц заявил, что Германия не будет помогать в ущерб собственной безопасности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия не будет отправлять военных в Украину и не будет осуществлять поставки крылатых ракет «Таурус», чтобы не ставить под угрозу ее безопасность. Об этом пишет РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия не будет отправлять военных в Украину и не будет осуществлять поставки крылатых ракет «Таурус», чтобы не ставить под угрозу ее безопасность. Об этом пишет РИА Новости.
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Он отметил, что Германия оказывает Киеву крупнейшую военную помощь Киеву в Европе. При этом голосование по вотуму доверия в отношении правительства Шольца состоится сегодня, 16 декабря.