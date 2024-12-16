Прямой эфир

Шольц заявил, что Германия не будет помогать в ущерб собственной безопасности

16 декабря 2024 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия не будет отправлять военных в Украину и не будет осуществлять поставки крылатых ракет «Таурус», чтобы не ставить под угрозу ее безопасность. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц заявил, что Германия не будет помогать в ущерб собственной безопасности-1

Фото: pinterest

Он отметил, что Германия оказывает Киеву крупнейшую военную помощь Киеву в Европе. При этом голосование по вотуму доверия в отношении правительства Шольца состоится сегодня, 16 декабря.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Асад заявил, что он не собирался покидать Сирию
16 декабря 2024 13:58

Асад заявил, что он не собирался покидать Сирию

В РФ скоро появятся войска беспилотных систем
16 декабря 2024 13:44

В РФ скоро появятся войска беспилотных систем

Белоусов: потери ВСУ с начала СВО составляют почти миллион человек
16 декабря 2024 12:59

Белоусов: потери ВСУ с начала СВО составляют почти миллион человек