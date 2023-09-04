Шольц показал фото с черной глазной повязкой после травмы во время пробежки

Он выразил признательность за пожелание скорейшего восстановления и уверил, что на фотографии все кажется хуже, нежели на самом деле. Кроме того, он с нетерпением ждет появления мемов. Несмотря на полученную травму, с понедельника канцлер намерен соблюдать свой график.