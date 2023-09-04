Прямой эфир

Шольц показал фото с черной глазной повязкой после травмы во время пробежки

04 сентября 2023 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обнародовал фото с травмой, которую он получил во время спортивных занятий, пишет РИА Новости.

Шольц показал фото с черной глазной повязкой после травмы во время пробежки-1

Фото: X.com-аккаунт OlafScholz

Он выразил признательность за пожелание скорейшего восстановления и уверил, что на фотографии все кажется хуже, нежели на самом деле. Кроме того, он с нетерпением ждет появления мемов. Несмотря на полученную травму, с понедельника канцлер намерен соблюдать свой график.

# травматология

Другие новости рубрики

Все новости
Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные
04 сентября 2023 09:38

Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных
04 сентября 2023 09:37

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных

1200 черепашат на берегу в Колумбии отправились в своё первое плавание. Посмотрите
04 сентября 2023 09:36

1200 черепашат на берегу в Колумбии отправились в своё первое плавание. Посмотрите