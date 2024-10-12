Прямой эфир

Сборная Германии одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче Лиги наций УЕФА

12 октября 2024 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты сборная ФРГ одолели команду Боснии и Герцеговины в игре выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги наций, пишет РИА Новости.

Встречу 11 октября принимал город Зеница. Итоговый счет в противостоянии «Бундестим» и «золотых лилий» – 2:1. На поле отличился у немцев Дениз Ундав (на 30-й и 36-й минутах). А у представителей Боснии и Герцеговины смог забить гол Эдин Джеко (в ходе 70-й минуты).

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
В США предсказывают крах экономики Украины
12 октября 2024 08:30

В США предсказывают крах экономики Украины

В Киеве на концерт украинской группы «Океан Эльзы» пришли сотрудники ТЦК
12 октября 2024 08:01

В Киеве на концерт украинской группы «Океан Эльзы» пришли сотрудники ТЦК

Польша объявила об ужесточении визового режима
12 октября 2024 07:58

Польша объявила об ужесточении визового режима