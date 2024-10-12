Сборная Германии одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче Лиги наций УЕФА

Встречу 11 октября принимал город Зеница. Итоговый счет в противостоянии «Бундестим» и «золотых лилий» – 2:1. На поле отличился у немцев Дениз Ундав (на 30-й и 36-й минутах). А у представителей Боснии и Герцеговины смог забить гол Эдин Джеко (в ходе 70-й минуты).