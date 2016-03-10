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Самый красивый преступник в мире вышел на свободу в США

10 марта 2016 11:04
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Новости США. «Джентльмен удачи» поймал свою птицу счастья. В США на свободу вышел самый красивый преступник в мире. 30-летний мужчина отбывал наказание за незаконное хранение огнестрельных «доспехов».

Популярность же неотразимому уголовнику пришла после того, как на полицейском сайте в интернете было опубликовано его фото. Свои «сердца» отдали более ста тысяч подписчиков. Модельные агентства не остались равнодушными, и одно из них предложило «красавчику» контракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия в США

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