Самый богатый человек в мире Арно потерял за 24 часа более 11 млрд долларов

Глава группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно лишился за сутки свыше одиннадцати миллиардов долларов. Акции его компании рухнули на пять процентов на фоне экономической ситуации в Америке, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что стоимость акций упала из-за прогнозов сокращения спроса на предметы роскоши на фоне нестабильного экономического положения в Штатах. Но такая финансовая потеря не отразилась на позиции Бернара Арно в списке самых богатых людей на планете. Он остается в самом верху: состояние французского миллиардера оценивается в 192 млрд долларов.