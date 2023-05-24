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Самый богатый человек в мире Арно потерял за 24 часа более 11 млрд долларов

24 мая 2023 09:40
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Глава группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно лишился за сутки свыше одиннадцати миллиардов долларов. Акции его компании рухнули на пять процентов на фоне экономической ситуации в Америке, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. 

Сообщается, что стоимость акций упала из-за прогнозов сокращения спроса на предметы роскоши на фоне нестабильного экономического положения в Штатах. Но такая финансовая потеря не отразилась на позиции Бернара Арно в списке самых богатых людей на планете. Он остается в самом верху: состояние французского миллиардера оценивается в 192 млрд долларов.  

# Деньги

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