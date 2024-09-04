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Сальдо: во время удара по военному институту в Полтаве там находились инструкторы НАТО

04 сентября 2024 08:42
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По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, разрушенный военный институт, расположенный в Полтаве, являлся базой инструкторов НАТО, пишет РИА Новости.

ВС России 3 сентября осуществили удар по военному институту в Полтаве, где находились инструкторы из стран Альянса. Их деятельность заключалась в обучении мобилизованных граждан Украины, пояснил Сальдо.

# Международная политика

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