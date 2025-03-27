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RS: в Европе пытаются сорвать соглашение по прекращению огня в Черном море

27 марта 2025 11:05
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По информации сайта Responsible Statecraft, страны ЕС пытаются помешать достижению договоренности между Россией и Соединенными Штатами о перемирии в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.

RS: в Европе пытаются сорвать соглашение по прекращению огня в Черном море-1

Фото: pixabay

Требования ЕС о выводе российских военных из Украины могут подорвать процесс мирного урегулирования. Несмотря на переговоры в Саудовской Аравии, ЕС объявил о своем намерении усилить санкции против России.

По словам Кремля, от снятия санкций с Россельхозбанка напрямую зависит реализация Черноморской инициативы.

# Международная политика

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