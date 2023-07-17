Россия сворачивает гуманитарный коридор в акватории Чёрного моря

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о решении прекратить действие зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она сообщила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление с подробным разъяснением российской позиции. Причиной для разрыва соглашений стало невыполнение данных Москве обещаний. Кроме того, как отметил Лавров, украинская пшеница попадала не в беднейшие страны, как предполагалось, а преимущественно на Запад. Это вызвало недовольство европейских фермеров, которые потерпели огромные убытки из-за наплыва дешевого украинского зерна. В результате рядом стран поставки были заблокированы.