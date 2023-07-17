WSJ: Украина вступит в ЕС в лучшем случае спустя годы

Вступление Украины в Европейский Союз может затянуться на многие годы. В настоящий момент не разработано ни единого сколько-нибудь реалистичного плана, пишет Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

Попытка быстро вступить в ряды НАТО оказалась неудачной. Путь Украины в ЕС также представляется весьма сложным, хотя и пользуется поддержкой со стороны Брюсселя. Присоединение к ЕС может занять годы.

Исполнительный директор Центра европейской политики Фабиан Зулег утверждает, что хотя принятие Украины в ЕС оценивается как необходимость с позиций геополитики, это не значит, что оно должно обязательно состояться. Никаких реалистичных планов на этот счет пока не представлено.

Европейская комиссия осенью должна представить доклад о ходе выполнения украинской стороной задач, необходимых для начала переговорного процесса по вступлению в ЕС. В случае позитивных свершений лидеры ЕС уже в декабре смогут приступить к переговорам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина движется по пути интеграции с ЕС с максимальной скоростью и, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, то переговоры о вступлении в Европейский союз могут стартовать до конца 2023 года.

Европейская комиссия поставила перед Украиной условие выполнить семь требований для сохранения статуса кандидата в члены ЕС. Наиболее трудным из них является проведение судебной реформы: должна быть проведена реформа Конституционного суда, завершена работа над изменениями в Высшем совете юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжена борьба с коррупцией.