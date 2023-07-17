Медведев ответил на теракт Украины на Крымском мосту

Опыт свидетельствует, что для террористов существует только сила, а потому необходимо уничтожать их дома, искать и ликвидировать их пособников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Медведев подчеркнул также, что главная цель – уничтожить высшее командование преступных группировок. Это высказывание было сделано после теракта на Крымском мосту.

В результате ЧП на Крымском мосту, о чем сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, погибла семья из Белгородской области и пострадала их маленькая дочь.

Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность на московских боевиков, осуществивших атаку с помощью двух беспилотников. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».