Прямой эфир

Медведев ответил на теракт Украины на Крымском мосту

17 июля 2023 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Опыт свидетельствует, что для террористов существует только сила, а потому необходимо уничтожать их дома, искать и ликвидировать их пособников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Медведев подчеркнул также, что главная цель – уничтожить высшее командование преступных группировок. Это высказывание было сделано после теракта на Крымском мосту.

В результате ЧП на Крымском мосту, о чем сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, погибла семья из Белгородской области и пострадала их маленькая дочь. 

Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность на московских боевиков, осуществивших атаку с помощью двух беспилотников. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Су-25 ВКС РФ упал в акватории Азовского моря
17 июля 2023 13:13

Су-25 ВКС РФ упал в акватории Азовского моря

WSJ: Украина вступит в ЕС в лучшем случае спустя годы
17 июля 2023 11:49

WSJ: Украина вступит в ЕС в лучшем случае спустя годы

В Латвии магазины теряют покупателей
17 июля 2023 11:43

В Латвии магазины теряют покупателей