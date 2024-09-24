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Российские войска нанесли удары по оборонным заводам Украины

24 сентября 2024 11:05
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По данным Минобороны РФ, российскими войсками был нанесен удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей. Об этом пишет РИА Новости.

В результате атаки затронуты объекты оборонно-промышленного комплекса, энергетического комплекса, военный аэродром, цеха по изготовлению беспилотников и склад горюче-смазочных материалов.

Также были нанесены удары по местам скопления украинских войск и техники в 149 районах. Силы ПВО сбили две ракеты HARM, три снаряда HIMARS и 63 беспилотника. В Харьковской области войска «Север» отразили контратаку группы «Кракен».

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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