Зеленский заявил, что его «план победы» не связан с переговорами

Украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что его «план побед» для Украины направлен не на переговоры с РФ, а на укрепление украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что цель плана – укрепить Украину и завершить конфликт в ближайшее время, а не затягивать на несколько лет. План будет включать показатели военной помощи, необходимой Украине, и список шагов политического и дипломатического плана, но не содержит уступок России.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправляется в США, чтобы предоставить свой план президенту Джо Байдену. Однако один из американских миллиардеров, Дэвид Сакс, заявил, что реализация плана Зеленского, включающего немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение ударов по территории России ракетами дальнего радиуса действия, может привести к третьей мировой войне.