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ПВО РФ уничтожила 61 беспилотник ВСУ за ночь

05 января 2025 08:17
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Силы противовоздушной обороны РФ в течение ночи нейтрализовали 61 дрон ВСУ над российскими регионами, пишет РИА Новости

ПВО РФ уничтожила 61 беспилотник ВСУ за ночь-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ информировали, что дежурные средства ПВО РФ ликвидировали 37 украинских БПЛА в районе Ростовской области, 20 дронов – над Брянской областью, 2 БЛА – над Воронежской областью, еще по одному беспилотнику – в районе Белгородской и Орловской областей.

Сообщается, что на территории Таганрога и села Новобессергеновка Неклиновского района в результате падения обломков в ряде домов выбиты окна, посечены стены и кровля, повреждены автомобили.

# Международная политика

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