ПВО РФ уничтожила 61 беспилотник ВСУ за ночь

В Министерстве обороны РФ информировали, что дежурные средства ПВО РФ ликвидировали 37 украинских БПЛА в районе Ростовской области, 20 дронов – над Брянской областью, 2 БЛА – над Воронежской областью, еще по одному беспилотнику – в районе Белгородской и Орловской областей.

Сообщается, что на территории Таганрога и села Новобессергеновка Неклиновского района в результате падения обломков в ряде домов выбиты окна, посечены стены и кровля, повреждены автомобили.