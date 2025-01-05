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Нардеп Дубинский посмеялся над Зеленским, не приглашённым на инаугурацию Трампа

05 января 2025 08:45
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался с насмешкой в отношении Владимира Зеленского, которому не было направлено приглашение принять участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Нардеп Дубинский посмеялся над Зеленским, не приглашённым на инаугурацию Трампа-1

Фото: Pinterest

Дубинский находится в СИЗО, его подозревают в госизмене. Политик в своем Telegram-канале высказался касательно того, что Зеленский на инаугурацию не приглашен, однако, по словам украинского лидера, его ожидают в Белом доме все равно.

Дубинский отмечает, что факт приглашения Зеленского в Вашингтон логичен, потому что нужно «документы по расследованию ФБР подготовить».

Кэш Патель, назначенный Трампом на должность главы ФБР, ранее говорил о планах начать расследование в отношении Зеленского. В Вашингтоне намерены узнать, куда власти Киева расходовали денежные средства американских налогоплательщиков, а также не было ли факта создания со стороны украинского лидера видимости угрозы безопасности для Запада с целью получения новой помощи от США.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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