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Римско-католическая церковь причислила к лику святых Мать Терезу

04 сентября 2016 13:16
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Новости Италии. Римско-католическая церковь причислила к лику святых Мать Терезу. Канонизация прошла на площади Святого Петра в Ватикане под руководством Папы Римского Франциска. За торжественным мероприятием наблюдали более 100 тысяч человек.

Всю свою жизнь она посвятила служению бедным, больным и обездоленным. Принято считать, что мать Тереза излечила своими молитвами от рака двоих человек. Именно два совершенных чуда, согласно процедуре, считаются основанием для причисления к лику святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Церковь

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