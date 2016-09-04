Новости Италии. Римско-католическая церковь причислила к лику святых Мать Терезу. Канонизация прошла на площади Святого Петра в Ватикане под руководством Папы Римского Франциска. За торжественным мероприятием наблюдали более 100 тысяч человек.

Всю свою жизнь она посвятила служению бедным, больным и обездоленным. Принято считать, что мать Тереза излечила своими молитвами от рака двоих человек. Именно два совершенных чуда, согласно процедуре, считаются основанием для причисления к лику святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.