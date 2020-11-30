Режим ЧП из-за коронавируса ввела Молдова. Он будет действовать до 15 января

Новости Молдовы. В Молдове с 30 ноября снова вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим ЧП будет действовать до 15 января.
Новости Молдовы. В Молдове с 30 ноября снова вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим ЧП будет действовать до 15 января.
По всей стране закрыты кинотеатры, театры, концертные залы и ночные клубы. Кроме того, запрещено собираться в общественных местах группами более трех человек, все граждане обязаны носить маски.
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Тем временем, специалисты ВОЗ подсчитали, что почти половина всех случаев COVID-19 приходится всего на четыре страны. Первые строчки по числу заболевших занимают США, Индия, Бразилия и Россия.
При этом в преддверии рождественских праздников несколько стран решили смягчить ограничения. В Чехии с 3 декабря возобновят работу рестораны, заведения общепита, магазины и предприятия, оказывающие услуги населению.
А кабинет министров Великобритании пошел на уступки депутатам в вопросе о сроках действий ограничений, которые планировалось ввести после снятия карантина 2 декабря.
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