Режим ЧП из-за коронавируса ввела Молдова. Он будет действовать до 15 января

Новости Молдовы. В Молдове с 30 ноября снова вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим ЧП будет действовать до 15 января.

По всей стране закрыты кинотеатры, театры, концертные залы и ночные клубы. Кроме того, запрещено собираться в общественных местах группами более трех человек, все граждане обязаны носить маски. Крупнейший производитель медицинских перчаток закрыл половину заводов из-за вспышки коронавируса

Тем временем, специалисты ВОЗ подсчитали, что почти половина всех случаев COVID-19 приходится всего на четыре страны. Первые строчки по числу заболевших занимают США, Индия, Бразилия и Россия.