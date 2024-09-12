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Растёт количество жертв тайфуна во Вьетнаме

12 сентября 2024 07:24
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До 179 увеличилось количество жертв разрушительного тайфуна «Яги», который обрушился на север Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растёт количество жертв тайфуна во Вьетнаме-2

Штормовые ветры и проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Затоплены оказались дороги и тысячи гектаров полей. Фермеры лишились урожая. Громадный оползень в одночасье снес деревню, забрав по меньшей мере 30 жизней. Во многих городах парализовано автомобильное и железнодорожное движение. По данным властей, 145 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

# Природные катаклизмы

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