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Расходы Франции на военные нужды вырастут на 3 млрд

11 октября 2024 09:34
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Европа продолжает вооружаться. Между странами даже началось соревнование, кто больше потратит на военные нужды. В эту гонку включилась и Франция. Там представлен бюджет на будущий год, который предусматривает увеличение расходов на оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы Франции на военные нужды вырастут на 3 млрд-2

Траты достигнут 50,5 миллиарда евро. То есть за год вырастут на более чем на 3 миллиарда. На этом фоне странными кажутся заявления министра экономики, финансов и промышленности Франции, который недавно заявил, что страна переживает одну из худших ситуаций с дефицитом бюджета за всю историю. К концу года он может достигнуть 6 % от ВВП. 

Чтобы залатать громадную дыру, правительство намерено в следующем году сократить расходы на беспрецедентные 60 миллиардов евро. Это удар по простым французам. Власти начнут экономить на их зарплатах, медицине, социальных программах и прочем. Но это мало заботит Париж. Его больше волнует, как занять почетное место среди стран НАТО, которые тратят на военные нужды 2 % ВВП.

# НАТО

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