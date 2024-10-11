Расходы Франции на военные нужды вырастут на 3 млрд

Европа продолжает вооружаться. Между странами даже началось соревнование, кто больше потратит на военные нужды. В эту гонку включилась и Франция. Там представлен бюджет на будущий год, который предусматривает увеличение расходов на оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траты достигнут 50,5 миллиарда евро. То есть за год вырастут на более чем на 3 миллиарда. На этом фоне странными кажутся заявления министра экономики, финансов и промышленности Франции, который недавно заявил, что страна переживает одну из худших ситуаций с дефицитом бюджета за всю историю. К концу года он может достигнуть 6 % от ВВП.

Чтобы залатать громадную дыру, правительство намерено в следующем году сократить расходы на беспрецедентные 60 миллиардов евро. Это удар по простым французам. Власти начнут экономить на их зарплатах, медицине, социальных программах и прочем. Но это мало заботит Париж. Его больше волнует, как занять почетное место среди стран НАТО, которые тратят на военные нужды 2 % ВВП.