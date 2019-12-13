Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж

Новости Таиланда. Рама Х официально стал королем Таиланда. Накануне прошла последняя церемония коронации монарха, взошедшего на престол три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангкоке прошла процессия королевских барж. Рама Х со своей семьей отплыли на лодках к Храму утренней зари. Всего в церемонии задействовали 50 речных барж, изготовленных несколько сотен лет назад. Их движение обеспечивали 2200 моряков. На берегах королевскую семью приветствовали тысячи местных жителей и туристов.