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Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж

13 декабря 2019 08:37
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Новости Таиланда. Рама Х официально стал королем Таиланда. Накануне прошла последняя церемония коронации монарха, взошедшего на престол три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангкоке прошла процессия королевских барж. Рама Х со своей семьей отплыли на лодках к Храму утренней зари. Всего в церемонии задействовали 50 речных барж, изготовленных несколько сотен лет назад. Их движение обеспечивали 2200 моряков. На берегах королевскую семью приветствовали тысячи местных жителей и туристов.

Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж-1

Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж-3

Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж-5

Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж-7

Рама Х официально стал королём Таиланда. В Бангкоке прошла процессия королевских барж-9

# Международная политика # Фотофакт

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