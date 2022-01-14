Работали на высоте более 380 метров. В Китае построили самую высокую в мире опору линии электропередачи

Новости Китая. Китай в очередной раз доказал, что его не зря называют Поднебесной. Он вновь удивил всех, построив самую высокую в мире опору линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ни много ни мало 384 метра.

Для того чтобы представить мощь этой конструкции, достаточно сказать, что она в четыре раза выше, чем лондонский Биг-Бен. Ее верхушка практически всегда освещена солнцем, потому-что находится выше облаков.