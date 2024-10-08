Прямой эфир

Пять российских альпинистов погибли в Непале

08 октября 2024 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

При подъеме на вершину Дхаулагири в Непале найдены тела российских альпинистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение представителя российского альпинистского сообщества Анна Пиунов в Facebook.

В состав группы входили пять человек, причем одному из них ранее пришлось спускаться в лагерь из-за ухудшения самочувствия. Также она написала, что, с высоты 6100 метров Валера Шамало был доставлен в больницу. 

Все остальные альпинисты погибли, «срыв связки». Информацию о гибели подтвердили в посольстве России в Непале.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В столице Албании антиправительственные выступления переросли в погромы
08 октября 2024 07:36

В столице Албании антиправительственные выступления переросли в погромы

Убит мэр одного из городов Мексики
08 октября 2024 07:32

Убит мэр одного из городов Мексики

$300 млрд. Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине
08 октября 2024 07:32

$300 млрд. Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине