Прямой эфир

Зеленский отверг обвинения в причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток – 2»

23 августа 2026 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток – 2». На пресс-конференции он заявил, что Киев официально не имел отношения ни к планированию, ни к реализации этой операции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинский телеканал «Общественное».

По словам Зеленского, тема неоднократно обсуждалась с немецкой стороной на высоком уровне, и Берлин прекрасно осведомлен о непричастности Украины. Он подчеркнул, что страна «не стояла над замыслом» соответствующей операции.Заявление прозвучало на фоне новых деталей расследования. Ранее генпрокуратура Германии сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины — квалифицированного водолаза, подозреваемого в причастности к атакам на «Северные потоки». Предположительно, он входил в группу под руководством Сергея Кузнецова и участвовал в погружениях для установки взрывчатки на трубопроводах. Самого Кузнецова задержали 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини, после чего он был передан Германии.

# Владимир Зеленский # Украина # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?
23 августа 2026 17:59

ВВП сокращается уже третий квартал подряд! Как политика Мерца ухудшает экономический кризис в ФРГ?

Рейтинг Трампа упал до исторического минимума
23 августа 2026 17:15

Рейтинг Трампа упал до исторического минимума

В Курске добровольцы сбили ракету «Фламинго» из пулемета
23 августа 2026 15:35

В Курске добровольцы сбили ракету «Фламинго» из пулемета