Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Украины к подрыву газопровода «Северный поток – 2». На пресс-конференции он заявил, что Киев официально не имел отношения ни к планированию, ни к реализации этой операции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинский телеканал «Общественное».

По словам Зеленского, тема неоднократно обсуждалась с немецкой стороной на высоком уровне, и Берлин прекрасно осведомлен о непричастности Украины. Он подчеркнул, что страна «не стояла над замыслом» соответствующей операции.Заявление прозвучало на фоне новых деталей расследования. Ранее генпрокуратура Германии сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины — квалифицированного водолаза, подозреваемого в причастности к атакам на «Северные потоки». Предположительно, он входил в группу под руководством Сергея Кузнецова и участвовал в погружениях для установки взрывчатки на трубопроводах. Самого Кузнецова задержали 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини, после чего он был передан Германии.