Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

Таким образом, удалось воссоединить Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Ответвление даст возможность существенно поднять уровень качества транспортных коммуникаций в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. Запланировано, что ежедневно этим диаметром будут пользоваться свыше 577 тыс. человек.