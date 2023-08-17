Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

Владимир Путин и Сергей Собянин торжественно открыли сообщение по третьему Московскому центральному диаметру, пишет РИА Новости.
Владимир Путин и Сергей Собянин торжественно открыли сообщение по третьему Московскому центральному диаметру, пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Таким образом, удалось воссоединить Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Ответвление даст возможность существенно поднять уровень качества транспортных коммуникаций в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. Запланировано, что ежедневно этим диаметром будут пользоваться свыше 577 тыс. человек.