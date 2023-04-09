Элитные войска, на которые Киев делал ставку при контрнаступательной операции, переброшены под Артемовск. Такая информация следует из засекреченных данных США, слитых в общий доступ.

Как сообщали СМИ, несколько дней назад Пентагон начал расследование по факту утечки секретных данных по Украине. В субботу, 8 апреля, появилась информация, что в открытый доступ попала очередная партия засекреченных документов. Согласно данным, Киев направил в Артемовск подкрепление, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Times. В публикации отмечается, что на поле боя под Артемовском воюют элитные подразделения Вооруженных сил Украины, что отразилось на стратегических планах киевского режима: самых подготовленных военных готовили для наступательной операции, которая, по заявлениям военных аналитиков и украинских властей, планировалась Киевом в ближайшие недели или месяцы.