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Против Дональда Трампа закрыли все уголовные дела

26 ноября 2024 07:40
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В США закрыли все уголовные дела против Дональда Трампа. Это произошло через три недели, как республиканец победил в борьбе за президентское кресло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против Дональда Трампа закрыли все уголовные дела-2

В отношении будущего главы государства система правосудия использует особые матрицы. Даже якобы независимый суд Штатов ссориться с начальством не рискнул. 

Самое громкое разбирательство с участием политика было связано с якобы его вмешательством в выборы 2020 года с последующим штурмом Капитолия. Спецпрокурор Джон Смит попросил суд прекратить данное уголовное дело, а затем Минюст заявил, что все федеральные обвинения в отношении Трампа отзываются. Важно было это сделать до инаугурации республиканца. Она состоится 20 января.

# Международная политика

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