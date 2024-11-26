Против Дональда Трампа закрыли все уголовные дела

В США закрыли все уголовные дела против Дональда Трампа. Это произошло через три недели, как республиканец победил в борьбе за президентское кресло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении будущего главы государства система правосудия использует особые матрицы. Даже якобы независимый суд Штатов ссориться с начальством не рискнул.

Самое громкое разбирательство с участием политика было связано с якобы его вмешательством в выборы 2020 года с последующим штурмом Капитолия. Спецпрокурор Джон Смит попросил суд прекратить данное уголовное дело, а затем Минюст заявил, что все федеральные обвинения в отношении Трампа отзываются. Важно было это сделать до инаугурации республиканца. Она состоится 20 января.