Протесты продолжаются! Жители Лос-Анджелеса пытаются вытеснить Нацгвардию из города

Антимиграционные протесты в Лос-Анджелесе переросли в бунты против Национальной гвардии. Ее ввели в штат по распоряжению Трампа, чтобы помочь полиции подавить беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что они вспыхнули в минувшую пятницу из-за жестокой попытки Вашингтона провести массовые рейды по поимке нелегальных мигрантов.

После ввода федеральных войск протестные настроения усилились. Губернатор штата выступил с заявлением, что данный шаг президента является незаконным и усугубляет ситуацию. Его позицию поддержали жители. Они вновь вышли на улицы, только в этот раз чтобы попытаться вытеснить Национальную гвардию из Лос-Анджелеса. Протестующие также раскритиковали военных за преследование мигрантов. В ходе беспорядков ранены двое полицейских, 44 человека арестованы.

Они бросают слезоточивый газ прямо в людей. Я видел, как на автостраде солдаты били людей металлическими прутьями в живот, чтобы усмирить их. Но самое ужасное, что они просто хватают нас и пытаются затолкать в фургоны. Это очень страшно. Многие уже даже не знают, где находятся их близкие.

Я думаю, что сейчас это немного перебор. Многие люди мирно протестуют, как вы можете видеть. Мы не прибегаем к насилию и просто хотим, чтобы нас услышали. Наличие Нацгвардии здесь показывает, что администрация Трампа не доверяет местным правоохранительным органам и хочет запугать нас.

Ранее губернатора Лос-Анджелеса отказался сотрудничать с федеральными службами в проведении депортаций, а впоследствии и подавлении манифестаций. Такую позицию поддержали еще 22 штата. В некоторых из них также начались антимиграционные выступления. Так, около 200 протестующих в Огайо собрались возле местной тюрьмы. Они потребовали освобождения 19-летнего мигранта из Гондураса, которому грозит депортация.