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В Кремле назвали неправдоподобными отговорки сорвавшего обмен Киева

09 июня 2025 11:45
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В Кремле назвали неправдоподобными отговорки сорвавшего обмен Киева-0

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев под неправдоподобными  предлогами срывает обмен пленными и телами погибших. Об этом пишет ТАСС.

Россия приступила к гуманитарной операции по передаче Украине более 6 000 тел умерших военнослужащих и обмену ранеными военнопленными, но Киев внезапно отложил эту процедуру на неопределенное время.

Внятных причин не было дано, но глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной ныне на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук высказал предположение, что это связано с нежеланием выплачивать компенсации семьям погибших.

Фото: pixabay

# Международная политика

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