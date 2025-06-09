Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев под неправдоподобными предлогами срывает обмен пленными и телами погибших. Об этом пишет ТАСС.

Россия приступила к гуманитарной операции по передаче Украине более 6 000 тел умерших военнослужащих и обмену ранеными военнопленными, но Киев внезапно отложил эту процедуру на неопределенное время.

Внятных причин не было дано, но глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной ныне на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук высказал предположение, что это связано с нежеланием выплачивать компенсации семьям погибших.