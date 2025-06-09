Тунберг обвинила Израиль в похищении ее самой и группы активистов

Грета Тунберг обвиняет Израиль в похищении после того, как судно «Мадлен» было перехвачено в мировых водах. Об этом пишет ТАСС. В своем видеообращении она потребовала оказать давление на правительство Швеции, чтобы добиться ее освобождения.

Судно, на котором находились 12 активистов, направлявшихся в сектор Газа с гуманитарной помощью, было задержано израильскими военно-морскими силами и направлено в порт Ашдод. Израильские власти сообщили, что пассажиры вскоре вернутся в свои страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал не допустить, чтобы судно приблизилось к берегам анклава.