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Тунберг обвинила Израиль в похищении ее самой и группы активистов

09 июня 2025 11:38
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Грета Тунберг обвиняет Израиль в похищении после того, как судно «Мадлен» было перехвачено в мировых водах. Об этом пишет ТАСС. В своем видеообращении она потребовала оказать давление на правительство Швеции, чтобы добиться ее освобождения. 

Судно, на котором находились 12 активистов, направлявшихся в сектор Газа с гуманитарной помощью, было задержано израильскими военно-морскими силами и направлено в порт Ашдод. Израильские власти сообщили, что пассажиры вскоре вернутся в свои страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал не допустить, чтобы судно приблизилось к берегам анклава.

# Международная политика

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