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Датская наёмница ВСУ получила $7 тыс. за нападение на Курскую область

09 июня 2025 11:27
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Датская наёмница ВСУ получила $7 тыс. за нападение на Курскую область-0

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен обвиняется в участии в боевых действиях против России в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.

С мая по ноябрь 2024 года, заключив контракт с батальоном «Арей», девушка получила за свою работу не менее 7 000 долларов.

После военной подготовки ей был выдан автомат АК-74. 

Процесс начался 9 июня во 2-м Западном окружном военном суде, причем часть слушаний проходила в закрытом режиме в связи с сохранением государственной тайны.

Окончательные аргументы и приговор будут вынесены в открытом судебном заседании.

Фото: pixabay

# Международная политика

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