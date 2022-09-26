Промышленники ЕС платят за газ в семь раз больше американских

Европейские промышленники платят за газ в семь раз больше американских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказывается, от нынешнего энергокризиса Старый Свет действительно страдает сильнее Штатов. Так, ряд американских компаний приостановили свою деятельность, когда некоторые европейские фирмы, не желая платить высокую цену за газ, и вовсе закрылись. Крупные производители, запас прочности которых побольше, например, как у одного из немецких автоконцернов, решают переехать. Компания покинет Германию при условии, что цены на энергоносители не уменьшатся. А это в ближайшее время вряд ли произойдет.