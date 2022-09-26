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Промышленники ЕС платят за газ в семь раз больше американских

26 сентября 2022 06:59
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Европейские промышленники платят за газ в семь раз больше американских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленники ЕС платят за газ в семь раз больше американских-1

Оказывается, от нынешнего энергокризиса Старый Свет действительно страдает сильнее Штатов. Так, ряд американских компаний приостановили свою деятельность, когда некоторые европейские фирмы, не желая платить высокую цену за газ, и вовсе закрылись. Крупные производители, запас прочности которых побольше, например, как у одного из немецких автоконцернов, решают переехать. Компания покинет Германию при условии, что цены на энергоносители не уменьшатся. А это в ближайшее время вряд ли произойдет.

В результате массовый отток бизнесменов ЕС формирует новый кризис – кризис конкурентоспособности европейского континента.

# Газ # Фотофакт

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