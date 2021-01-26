Производители вакцины от коронавируса снизят поставку лекарства в Европу

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 100 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США. В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия и Бразилия.

Непростая ситуация складывается и в Европе. Так, уже с 27 января Бельгия запрещает туристические поездки за границу и внутри страны. А власти Франции готовятся объявить новый трехнедельный карантин. Во Франции из-за пандемии резко возросла смертность и снизилась рождаемость

На фоне распространения коронавируса страны ЕС все больше ощущают и нехватку вакцин. Это связано в том числе с производственными проблемами компании Pfizer, из-за которых были снижены объемы поставок. Об их сокращении Евросоюз предупредил еще один производитель – AstraZeneca.