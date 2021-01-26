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Производители вакцины от коронавируса снизят поставку лекарства в Европу

26 января 2021 06:48
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 100 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США. В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия и Бразилия.

Производители вакцины от коронавируса снизят поставку лекарства в Европу-1

Непростая ситуация складывается и в Европе. Так, уже с 27 января Бельгия запрещает туристические поездки за границу и внутри страны. А власти Франции готовятся объявить новый трехнедельный карантин.

Во Франции из-за пандемии резко возросла смертность и снизилась рождаемость

Производители вакцины от коронавируса снизят поставку лекарства в Европу-4

На фоне распространения коронавируса страны ЕС все больше ощущают и нехватку вакцин. Это связано в том числе с производственными проблемами компании Pfizer, из-за которых были снижены объемы поставок. Об их сокращении Евросоюз предупредил еще один производитель – AstraZeneca.

Производители вакцины от коронавируса снизят поставку лекарства в Европу-7

Массовая вакцинация от коронавируса в ЕС началась в конце декабря. Критики указывают на то, что в стремлении получить наиболее крупные контракты, фармацевтические компании переоценили свои возможности по выпуску препаратов.

Производители вакцины от коронавируса снизят поставку лекарства в Европу-10

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# Коронавирус # Фотофакт

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