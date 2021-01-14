ВОЗ: нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й

Всемирная организация здравоохранения созывает заседание чрезвычайного комитета по COVID-19. Оно пройдет 14 января в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам встречи комитет представит новые рекомендации по коронавирусу.

В организации предполагают, что нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й. Полученные данные за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика».