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ВОЗ: нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й

14 января 2021 09:31
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Всемирная организация здравоохранения созывает заседание чрезвычайного комитета по COVID-19. Оно пройдет 14 января в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам встречи комитет представит новые рекомендации по коронавирусу.

ВОЗ: нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й-1

В организации предполагают, что нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й. Полученные данные за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика».

ВОЗ: нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й-4

Сложная эпидобстановка в Великобритании. За сутки там скончались более 1,5 тысячи жителей. В Китае между тем впервые за восемь месяцев от COVID-19 умер пациент. Летальный случай зафиксирован в провинции Хэбэй.

ВОЗ: нынешний год пандемии может оказаться тяжелее, чем 2020-й-7

На фоне непростой эпидобстановки в ряде стран усиливают ограничения. Так, Словения продлевает режим эпидемии еще на два месяца. А в Португалии возвращаются к жесткому карантину. Закроются все магазины, за исключением продовольственных. Не будут работать культурные и спортивные учреждения. Уроки в школах отменять не будут.

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# Коронавирус # Фотофакт

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