Продукты из молока дорожают в странах Евросоюза

В странах ЕС растет стоимость продукции из молока. В частности, дорожает сливочное масло. В ходе последних торгов на бирже цена этого продукта поднялась до исторического максимума в 8 тысяч 100 евро за тонну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это в полтора раза больше, чем в начале года. Аналитики рынка объясняют ситуацию опасениями из-за возможного дефицита этого продукта. Спрос на него растет, а производство постоянно под угрозой. Основной фактор риска – продолжительная засуха, которая сокращает кормовые угодья. А это в свою очередь вызывает снижение надоев и уменьшение жирности сырого молока. Таким образом, на производство масла приходится тратить больше сырья.