При крушении самолёта времён Второй мировой в США погибли 7 человек

Новости США. В США не менее 7 человек погибли в результате крушения бомбардировщика времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё несколько пострадали. ЧП произошло в аэропорту штата Коннектикут.

Через несколько минут после взлёта пилоты сообщили диспетчеру о технической неисправности. При приземлении самолёт выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ангар.