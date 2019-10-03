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При крушении самолёта времён Второй мировой в США погибли 7 человек

03 октября 2019 09:46
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Новости США. В США не менее 7 человек погибли в результате крушения бомбардировщика времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё несколько пострадали. ЧП произошло в аэропорту штата Коннектикут.

При крушении самолёта времён Второй мировой в США погибли 7 человек-1

Через несколько минут после взлёта пилоты сообщили диспетчеру о технической неисправности. При приземлении самолёт выкатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ангар.

При крушении самолёта времён Второй мировой в США погибли 7 человек-4

В результате возник пожар. Пострадавшие и погибшие получили сильные ожоги. Самолёт был зарегистрирован на частной лицо и совершал короткие полеты для любителей истории и авиации.

При крушении самолёта времён Второй мировой в США погибли 7 человек-7

# Возгорание самолета # Фотофакт

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