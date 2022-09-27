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Президент Колумбии решил увеличить налоги при минимальной зарплате в 22 доллара

27 сентября 2022 09:07
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Новости Колумбии. В Колумбии проходят массовые акции протеста против экономической политики президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Колумбии решил увеличить налоги при минимальной зарплате в 22 доллара-1

Ранее Густаво Петро пообещал провести налоговую реформу, которая, по его мнению, поможет собрать более пяти с половиной миллионов долларов на социальные программы. Только расплачиваться за них будут жители страны, так как документ подразумевает повышение налогов и отмены льгот для большей части населения. И это при том, что минимальная зарплата в стране сейчас чуть более 22 долларов. Недовольство людей вызвало и обещание президента добиться полного мира, заключив сделку с многочисленными преступными группировками.

# Акции протеста # Густаво Петро # Новости Колумбии # Фотофакт

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