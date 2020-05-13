Президент Афганистана приказал силовым ведомствам перейти в наступление против боевиков

Новости Афганистана. Число погибших в результате атаки на больницу в афганском Кабуле возросло до 24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них есть дети. Еще 16 человек пострадали. Напомним, нападение произошло 12 мая. Террорист-смертник взорвал бомбу у входа в медицинское учреждение, после чего в здание ворвались боевики. В Индонезии ищут членов экипажа танкера, на котором произошёл пожар