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Президент Афганистана приказал силовым ведомствам перейти в наступление против боевиков

13 мая 2020 15:04
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Новости Афганистана. Число погибших в результате атаки на больницу в афганском Кабуле возросло до 24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Афганистана приказал силовым ведомствам перейти в наступление против боевиков-1

Среди них есть дети. Еще 16 человек пострадали. Напомним, нападение произошло 12 мая. Террорист-смертник взорвал бомбу у входа в медицинское учреждение, после чего в здание ворвались боевики.

В Индонезии ищут членов экипажа танкера, на котором произошёл пожар

Президент Афганистана приказал силовым ведомствам перейти в наступление против боевиков-4

В связи с этой атакой и терактом, который произошел после на похоронах бывшего сотрудника местной полиции, президент Афганистана приказал силовым ведомствам страны перейти в наступление против боевиков. По его словам, талибы уже несколько месяцев игнорируют призывы властей прекратить огонь.  

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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