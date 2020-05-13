Президент Афганистана приказал силовым ведомствам перейти в наступление против боевиков

Новости Афганистана. Число погибших в результате атаки на больницу в афганском Кабуле возросло до 24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Число погибших в результате атаки на больницу в афганском Кабуле возросло до 24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них есть дети. Еще 16 человек пострадали. Напомним, нападение произошло 12 мая. Террорист-смертник взорвал бомбу у входа в медицинское учреждение, после чего в здание ворвались боевики.
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В связи с этой атакой и терактом, который произошел после на похоронах бывшего сотрудника местной полиции, президент Афганистана приказал силовым ведомствам страны перейти в наступление против боевиков. По его словам, талибы уже несколько месяцев игнорируют призывы властей прекратить огонь.