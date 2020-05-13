В Индонезии ищут членов экипажа танкера, на котором произошёл пожар

Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки человек ищут членов экипажа танкера, на котором произошел пожар. 12 мая группа спасателей обнаружила обожженные тела. Опознать погибших практически невозможно.

По последним данным, в списке жертв семь человек, еще 22 пострадали. Поиски продолжаются. Причину пожара устанавливают специалисты.