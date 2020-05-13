Прямой эфир

В Индонезии ищут членов экипажа танкера, на котором произошёл пожар

13 мая 2020 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии ищут членов экипажа танкера, на котором произошёл пожар-1

Десятки человек ищут членов экипажа танкера, на котором произошел пожар. 12 мая группа спасателей обнаружила обожженные тела. Опознать погибших практически невозможно.

В Индонезии ищут членов экипажа танкера, на котором произошёл пожар-4

По последним данным, в списке жертв семь человек, еще 22 пострадали. Поиски продолжаются. Причину пожара устанавливают специалисты.     

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты в Норвегии: дети не играют важную роль в распространении коронавируса
13 мая 2020 13:25

Эксперты в Норвегии: дети не играют важную роль в распространении коронавируса

Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу
13 мая 2020 08:51

Великобритания смягчает карантинные меры, люди вернутся на работу

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина
13 мая 2020 08:33

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина