Препараты с микрочипами разрешили в США: внутри организма устройство будет посылать сигнал на мобильный врача

Новости США. В США за соблюдением приема лекарств решили следить с помощью инновационных технологий. Власти выдали разрешение на продажу препаратов с микрочипами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказавшись внутри организма, устройство будет посылать сигнал на мобильный телефон пациента, а также его лечащего врача. Первое время новое средство будет выпускаться ограниченными партиями, чтобы определить спрос. А вот о том, насколько препарат с чипом будет дороже обычного лекарства, пока не сообщается.