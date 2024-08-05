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Премьер Британии заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов для подавления протестов

05 августа 2024 16:52
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания чрезвычайного правительственного комитета заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов, которые будут разбираться с антимигрантскими беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Британии заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов для подавления протестов-1

Глава кабмина также отметил, что закон должен применяться к людям, совершающим преступления и в интернете. К ним будут относиться так же, как и ко всем остальным. Но митингующих мало волнуют очередные ограничения правительства. Люди намерены добиваться ужесточения миграционной политики любым способам, что и привело к росту агрессии в обществе.

Премьер Британии заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов для подавления протестов-4

Владимир Киреев, политолог (Россия):
Современное британское правительство придерживается такой позиции, что нужно затыкать рот белому населению, коренному населению и всячески подыгрывать мигрантам. Делается это на основании гуманизма, одно в итоге получается, что местные жители всегда не правы, а приезжие – всегда правы.

Премьер Британии заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов для подавления протестов-7

Британцы не намерены уходить с улиц. Количество протестующих в разных частях королевства только увеличивается. В городах Ротерем и Тамуэрт толпа напала на отели, в которых размещали мигрантов – просителей убежища. В Мидлсбро полицейских забрасывали кирпичами, банками и цветочными горшками. Вспышки насилия также зафиксированы в Ливерпуле, Манчестере, Бристоле и Белфасте.

Напомним, протесты начались после того, как неделю назад в Саутпорте в детской танцевальной студии подросток зарезал трех девочек.

# Акции протеста # Новости Великобритании

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