Премьер Британии заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов для подавления протестов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания чрезвычайного правительственного комитета заявил о создании в полиции «постоянной армии» специалистов, которые будут разбираться с антимигрантскими беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава кабмина также отметил, что закон должен применяться к людям, совершающим преступления и в интернете. К ним будут относиться так же, как и ко всем остальным. Но митингующих мало волнуют очередные ограничения правительства. Люди намерены добиваться ужесточения миграционной политики любым способам, что и привело к росту агрессии в обществе.

Владимир Киреев, политолог (Россия): Современное британское правительство придерживается такой позиции, что нужно затыкать рот белому населению, коренному населению и всячески подыгрывать мигрантам. Делается это на основании гуманизма, одно в итоге получается, что местные жители всегда не правы, а приезжие – всегда правы.

Британцы не намерены уходить с улиц. Количество протестующих в разных частях королевства только увеличивается. В городах Ротерем и Тамуэрт толпа напала на отели, в которых размещали мигрантов – просителей убежища. В Мидлсбро полицейских забрасывали кирпичами, банками и цветочными горшками. Вспышки насилия также зафиксированы в Ливерпуле, Манчестере, Бристоле и Белфасте.

Напомним, протесты начались после того, как неделю назад в Саутпорте в детской танцевальной студии подросток зарезал трех девочек.