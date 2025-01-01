Новый год преподнес неприятный подарок некоторым странам ЕС. Этим утром прекращен транзит российского газа в Европу через Украину в связи с окончанием срока действия договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский рынок без этого маршрута потеряет примерно 15 миллиардов кубометров голубого топлива, которые шли в Молдову, Словакию, Венгрию Австрию, Италию и Чехию. Прекращение транзита не было неожиданностью ни для кого. Киев заранее объявлял, что контракт продлен не будет и отверг возможность продления соглашения даже при закупках газа третьими странами. Вот такая дружба по-европейски.

Уже в конце декабря стоимость газа в Европе взлетела более чем на 10 %. Для такой страны, как Молдова, решение Украины означает, что она может остаться без тепла и света. Там и так введено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. В целях экономии в Кишиневе даже была отключена новогодняя иллюминация.

К слову, не все страны ЕС готовы молча терпеть самоуправство Киева. Словакия пригрозила ответными мерами Украине, перекрывшей газовый вентиль, и намерена прекратить поставки электроэнергии Киеву.