Новый год преподнес неприятный подарок некоторым странам ЕС. Этим утром прекращен транзит российского газа в Европу через Украину в связи с окончанием срока действия договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый год преподнес неприятный подарок некоторым странам ЕС. Этим утром прекращен транзит российского газа в Европу через Украину в связи с окончанием срока действия договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейский рынок без этого маршрута потеряет примерно 15 миллиардов кубометров голубого топлива, которые шли в Молдову, Словакию, Венгрию Австрию, Италию и Чехию. Прекращение транзита не было неожиданностью ни для кого. Киев заранее объявлял, что контракт продлен не будет и отверг возможность продления соглашения даже при закупках газа третьими странами. Вот такая дружба по-европейски.
Уже в конце декабря стоимость газа в Европе взлетела более чем на 10 %. Для такой страны, как Молдова, решение Украины означает, что она может остаться без тепла и света. Там и так введено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. В целях экономии в Кишиневе даже была отключена новогодняя иллюминация.
К слову, не все страны ЕС готовы молча терпеть самоуправство Киева. Словакия пригрозила ответными мерами Украине, перекрывшей газовый вентиль, и намерена прекратить поставки электроэнергии Киеву.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
Мы должны видеть, что эгоистичные национальные интересы и бессмысленные геополитические цели некоторых стран начинают доминировать в Европе. При этом полностью игнорируются потребности других европейских государств.
И мы не хотим, чтобы Словакия была страной, с которой не считаются. Мы должны понимать, что прекращение транзита газа через Украину будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском союзе, но не для Российской Федерации.