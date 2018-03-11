Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков

Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года. Кроме того, на сессии депутаты намерены обсудить план по борьбе с коррупцией и утвердить план экономического развития страны. Помимо этого на повестке также военный бюджет, который в этом году вырастет на 8 процентов.