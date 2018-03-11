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Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков

11 марта 2018 13:51
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Новости Китая. Поправки в конституцию были приняты на Всекитайском собрании народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков-1

Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года. Кроме того, на сессии депутаты намерены обсудить план по борьбе с коррупцией и утвердить план экономического развития страны. Помимо этого на повестке также военный бюджет, который в этом году вырастет на 8 процентов.

Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков-3

Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков-5

Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков-7

Председатель КНР получил право руководить страной более двух сроков-9

# Фотофакт # Китай

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