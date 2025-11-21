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Военные учения НАТО в Архипелаговом море и Финском заливе стартуют 24 ноября

21 ноября 2025 06:02
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НАТО анонсировало международные военные учения в Архипелаговом море и Финском заливе с участием около 5 тысяч военнослужащих и 20 кораблей. Маневры стартуют 24 ноября и продлятся неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учениях будут задействованы подразделения из 12 стран Евросоюза. Планируется использование истребителей, самолетов морской разведки и вертолетов. Маневры направлены на отработку безопасности морских коммуникаций, защиты критической инфраструктуры, а также обороны островных и континентальных участков финского побережья.

# НАТО # Военные учения

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