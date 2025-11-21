Латвия объявила о повышении оборонного бюджета и уверяет, что дополнительные средства использует строго по назначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, военные траты страны вырастут до 4,9 % ВВП к 2025 году, что составляет около 2 млрд долларов. Литва также заявила о существенном росте расходов на оборону в ближайшие годы. Вильнюс планирует увеличить их до 5,3 % ВВП в 2026-м и до 6 % – к 2030 году.

В Сейме эти планы стали предметом политических споров. Оппозиция заявляет, что у правительства нет ресурсов для таких решений. Премьер ответила, что усиление оборонной системы является приоритетом и требует готовности к экономическим ограничениям.