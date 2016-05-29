Во время салюта на Дне города в Дзержинске погибла женщина

Новости России. Трагедией закончилось празднование дня города в Дзержинске Нижегородской области.

Один из элементов неразорвавшегося фейерверка упал в толпу людей, пришедших на праздник. На месте скончалась 64-летняя женщина. Еще семь человек, по данным Следственного комитета, получили ожоги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг,

которые не отвечают требованиям безопасности и привели к гибели человека.

Пресс-служба управления Следственного комитета России по Нижегородской области:

Следственным отделом по г. Дзержинск следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области по факту гибели человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекли по неосторожности смерть человека). В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям руководителей организации, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается.

Свидетелями произошедшего стали тысячи горожан и гостей города.

На страницах в социальных сетях появляются кадры с места событий.

Евгения Альянах (запись на странице в Instagram):

На самом деле очень страшно видеть, что около тебя взрывается салют и летит в разные стороны, на секунду впадаешь в ступор, но потом все же понимаешь, что нужно бежать не оглядываясь... Никто не мог подумать, что это может случиться именно с нами.

Ekaterina Kovtareva (запись на странице в Instagram):

День города в Дзержинске закончился большой трагедией. Приносим свои соболезнования родственникам погибшей от салюта 64-летней женщины и всем пострадавшим.



Очевидец произошедшего (запись на странице в instagram.com/titovaaaaaaaaaa/):

Салют, убивший пожилую женщину, произошел на день города Дзержинска. Неразорвавшийся салют, а именно фейерверочный шар упал в толпу людей и разорвался на земле. Многие люди стояли в нескольких метрах от места трагедии, семь человек получили ожоги. Все это очень жутко и страшно. Ведь там были и маленькие дети. Сначала никто и не понял что это такое, думали, может, так задумано было, а когда искры салюта отлетали в людей, стало явно, что что-то пошло не так.